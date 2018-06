Si aggiungono nuove al tour dei DSL Dire Straits Legacy che, con la nuova line-up che vede al basso il leggendario TREVOR HORN accanto al batterista STEVE FERRONE, si preparano a tornare live in Europa nell’autunno 2018 con una serie di concerti che li vedrà esibirsi nei teatri delle principali città.



Dopo le recenti date in Sudamerica, Svizzera, Francia e Lussemburgo, il nuovo DSL European Tour 2018 partirà da Bucharest il 15 Ottobre e, dopo una tappa ad Helsinki il 3 Novembre, toccherà le principali italiane a partire dal 20 novembre 2018 passando per Milano, Padova, Brescia, Firenze, Catania, Bari, Roma e Bologna.



I biglietti per le date del tour, organizzato da We4show, sono già in prevendita su TicketOne.it e disponibili in tutti i punti vendita e circuiti abituali. Sarà possibile acquistare anche speciali posti “vip legacy” che comprendono il meet & greet con la band, il cd e il pass celebrativo. Per ulteriori info: www.dslegacy.com



Il tour sarà occasione per rivivere la magia dell’indimenticabile repertorio dei Dire Straits, con brani come Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e tante altre hit, ma anche per ascoltare alcune canzoni del nuovo album di inediti "3 Chord Trick” prodotto da Phil Palmer e Alan Clark, registrato a Los Angeles nello studio di Steve Ferrone e poi a Roma ai Forward Studios Rome dove l'album è stato completato, e pubblicato dall’etichetta Forward Music Italy.



I DSL Dire Straits Legacy sono nati dall’amore e dalla passione per la musica dei Dire Straits, rock band britannica formatasi nel 1977, con l’idea di portare la musica del celebre gruppo a tutti gli appassionati che hanno atteso a lungo di poter riascoltare dal vivo tanti brani memorabili. L’anno scorso, è arrivato il primo tour internazionale, organizzato da We4Show, che li ha visti esibirsi con successo in Francia, Svizzera, Lussemburgo e anche in Sudamerica, con una serie di sold-out in diverse città.



Con il recente ingresso di Trevor Horn - uno dei più rinomati produttori della sua generazione e una vera leggenda dell’industria musicale (anche grazie alle sue storiche collaborazioni con gli Yes e i Buggles di “Video Killed the Radio Star) - in veste di bassista, la line-up di questo tour è formata dai componenti storici Alan Clark (tastiere, hammond e cori), che lo scorso 14 aprile si è recato a Cleveland per ritirare l’ambito riconoscimento della Rock and Roll Hall of Fame come storico membro dei Dire Straits, Danny Cummings (percussioni e cori) e Phil Palmer (chitarre), insieme alla strepitosa sezione ritmica formata da Trevor Horn (basso) e Steve Ferrone (batteria), con gli italiani Marco Caviglia (voce e chitarra) e Primiano DiBiase (tastiere). Calendario date italiane



20.11 - TEATRO DELLA LUNA – MILANO

21.11 - TEATRO GEOX – PADOVA

23.11 - GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA

24.11 - OBIHALL - FIRENZE

27.11 - TEATRO METROPOLITAN - CATANIA

29.11 - TEATRO TEAM - BARI

03.12 - TEATRO SISTINA – ROMA

05.12 - TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA