Deputato e... cantante: “Tu sai perché”, il singolo d'esordio di Simone Baldelli

Politico con un’anima da artista. Il deputato di Forza Italia Simone Baldelli presenta il suo primo singolo “Tu sai perché” . Il brano, scritto in collaborazione con Stefano Paviani e Filadelfo Castro e distribuito dall’etichetta Ma-Và Music Label , declina la musicalità latina in un arrangiamento pop italiano. Nel testo il racconto malinconico di un triangolo amoroso. Il videoclip, disponibile su YouTube, è diretto da Andrea Basile , che ha lavorato con artisti come Tiziano Ferro e Ligabue.

In arrivo anche un disco - Simone Baldelli racconta che “Tu sai perché”, 'Ahora lo sé” nella versione spagnola, è stato realizzato "per divertimento e con la massima umiltà". Ma che non resterà un episodio isolato. Il politico cantautore ha infatti intenzione di continuare la sua esperienza musicale con l’uscita di un disco, ora in fase di realizzazione.



Il brano è nato dalla voglia di Baldelli di mischiare generi musicali diversi ma, allo stesso tempo, simili. “Il popolo italiano è un popolo latino, che ama la musica melodica: basti guardare alla grande tradizione napoletana. C'è, per così dire, un rigo musicale che collega la sensibilità del nostro Paese a quella centro-sudamericana e spagnola".

Politico, musicista e autore satirico - Simone Baldelli, classe 1972, ha tre vite pubbliche: quella da politico, da musicista e da autore satirico.



Vicepresidente della Camera dei deputati dal 2013 al 2018, è, a oggi, parlamentare di Forza Italia. Ma anche dal punto di vista artistico ha ottenuto, negli anni, una grande visibilità mediatica. Nelle vesti di autore di satira, si è esibito in varie performance televisive con imitazioni e parodie di noti personaggi politici.



Nel 2015 ha pubblicato una raccolta di vignette dal titolo "Stai sereno! Mica tanto...", la cui presentazione, in sale e teatri in giro per l’Italia, è divenuto uno spettacolo satirico itinerante. Dal 2017 ha dato il via alla sua avventura da cantante, esibendosi, insieme alla band Padri di Figlie Femmine, in una serie di concerti musicali a scopo benefico.