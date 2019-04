IL NUOVO DISCO SI CHIAMA "DNA" 19 aprile 2019 15:29 Deproducers: Casacci, Cosma, Maroccolo e Sinigallia tornano a narrare la scienza attraverso la musica Il terzo disco della (super)band musicale che fa divulgazione scientifica si intitola "Dna", un suggestivo viaggio nellʼevoluzione. Al loro fianco Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista

I Deproducers, supergruppo con Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia, tornano in scena con il nuovo disco "Dna", per raccontare le cellule e l’infinitamente piccolo, dopo avere esplorato il cosmo con "Planetario", nel 2012, e la vita segreta delle piante in "Botanica", nel 2016. Il terzo capitolo del loro progetto di "musica per conferenze scientifiche" reralizzato con il sostegno di AIRC, li vede affiancati al filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, che ha prestato voce e competenze scientifiche per raccontare il percorso che accomuna ogni essere umano dalla formazione delle prime cellule, fino alle più recenti conquiste della genetica. Tgcom24 ne ha parlato con Vittorio Cosma.

Dopo "Planetario" e "Botanica" perchè "Dna"?

Il viaggio che abbiamo fatto è partito da "Planetario", l'infinito, i confini dell'universo e siamo tornati indietro a qualcosa vicino a noi come la "Botanica" e le piante. E poi abbiamo continuato toccando l'infinitamente piccolo. La cosa diversa dagli altri due capitoli è che il Dna non lo puoi vedere. Tutte le cose di cui parliamo sono più filosofiche che visibili. Come l'evoluzione, uno dei temi che affrontiamo. Abbiamo scoperto una cosa quasi commovente e quasi politica: la differenza, la diversità, l'errore è la chiave dell'evoluzione della vita sulla terra. Qualsiasi errore di trascrizione ha reso ogni cellula che popolava la terra 3 miliardi di anni fa diversa dalle altre. Questa diversità l'ha resa più mobile, resistente, intelligente. E via via in miliardi anni queste differenze hanno generato nuove forme di vita più complesse, adatte ed efficienti nel vivere.



Ma Dna è anche un gancio e un punto di riflessione sulla situazione socio-politica attuale?

Sì. Si scopre ad esempio che lo scopo della vita è quella di replicarsi. Tutti gli esseri viventi hanno uno stesso progenitore. Non solo noi umani, o gli animali, gli insetti, le piante e tutte le fonti di vita. Abbiamo un unico padre ancestrale, Last Universal Common Ancestor (come la nostra canzone "L.U.C.A."), cioè l'ultimo antenato comune universale. Questa definizione scientifica è più forte di ogni proclama politico. La scienza è inopinabile e in questo senso per noi è bellissimo intraprendere questo viaggio di musica per la scienza.



Come è nata la collaborazione con Telmo Pievani dopo l’astro-fisico Fabio Peri e il neuro-biologo Sterfano Manciso?

Insieme all'Airc abbiamo pensato che Telmo fosse una persona autorevole e un grande comunicatore. Poi conduce trasmissioni alla radio, fa spettacoli ed è rispettato in tutto il mondo.