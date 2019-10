Depeche Mode, Soundgarden e Motörhead tra i candidati della Rock and Roll Hall of Fame 2020

La Rock and Roll Hall of Fame ha reso noti i nomi di band e artisti candidati per ottenere la prestigiosa nomina nel 2020. Tra i nomi ci sono Depeche Mode, Soundgarden, Kraftwerk, Motörhead e Nine Inch Nails. La lista con i nomi selezionati sarà pubblicata a gennaio, mentre la cerimonia si terrà il 2 maggio al Public Auditorium di Cleveland.