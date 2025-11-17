Deep Purple, il dramma di Ian Gillan: "Sto diventando cieco"

Il cantante rock ha poi guardato al futuro della sua carriera, affermando che si fermerà se necessario: "Penso che se perdessi le energie mi fermerei. Non voglio essere motivo di imbarazzo per nessuno". Ha poi ammesso: "Non siamo lontani da quel momento. Ti coglie di sorpresa, non te ne accorgi". Sebbene Gillan abbia in mente il ritiro, i Deep Purple hanno appena tenuto il loro secondo concerto del 2025 allo Sport Palace di Tbilisi, in Georgia. Saranno inoltre headliner alla Coca-Cola Arena di Dubai il 20 novembre e alla Mega Star Arena di Kuala Lumpur, in Malesia, il 23 novembre. In seguito, nell'aprile 2026, le leggende del rock suoneranno una serie di concerti in Giappone prima di tornare in Europa per una serie di festival e concerti estivi.