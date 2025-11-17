Deep Purple, il dramma di Ian Gillan: "Sto diventando cieco"

Il cantante ha dichiarato in una nuova intervista che gli è rimasto solo il 30% della sua vista, ma ha promesso che non dirà stop finché non avrà perso le energie: "Non voglio essere motivo di imbarazzo per nessuno"
Il frontman dei Deep Purple, Ian Gillan, ha parlato del peggioramento della sua vista e ha ammesso che il ritiro non è "lontano". Il cantante, che ora ha 80 anni, ha concluso un tour con i Deep Purple alla fine del 2024, mentre le leggende del rock rimangono tuttora in attività. Tuttavia, in una nuova intervista con Uncut, Gillan ha ammesso di stare perdendo la vista, il che gli rende la vita difficile.
Ian Gillan ha raccontato: "Ho solo il 30% della vista. Non migliorerà. Rende la vita misteriosa. La cosa più difficile è lavorare al mio portatile. Non riesco a vedere nulla sullo schermo a meno che non usi la visione periferica: capisco una battuta guardandola di lato. Ma si trova un modo. Ci si adatta". L'artista ha poi riflettuto sull'invecchiamento, osservando: "È esilarante questa cosa dell'invecchiare. Non è cambiato niente, a parte il fatto che non posso più fare il salto con l'asta. A parte questo, le cose si muovono un po' più lentamente. Ma non è cambiato niente".
Il cantante rock ha poi guardato al futuro della sua carriera, affermando che si fermerà se necessario: "Penso che se perdessi le energie mi fermerei. Non voglio essere motivo di imbarazzo per nessuno". Ha poi ammesso: "Non siamo lontani da quel momento. Ti coglie di sorpresa, non te ne accorgi". Sebbene Gillan abbia in mente il ritiro, i Deep Purple hanno appena tenuto il loro secondo concerto del 2025 allo Sport Palace di Tbilisi, in Georgia. Saranno inoltre headliner alla Coca-Cola Arena di Dubai il 20 novembre e alla Mega Star Arena di Kuala Lumpur, in Malesia, il 23 novembre. In seguito, nell'aprile 2026, le leggende del rock suoneranno una serie di concerti in Giappone prima di tornare in Europa per una serie di festival e concerti estivi.