Daysy: "Modernità per noi è andare al cuore della musica"

Come lo Yin e lo Yang, Daisy e Léo sono due opposti che si attraggono, che si compensano e che non possono vivere l'uno senza l'altro. Destinati a incontrarsi, sono inseparabili, interdipendenti e si uniscono armoniosamente in Daysy. In ogni metà è presente una piccola quantità del rispettivo opposto ed è esattamente questo che i Daysy vogliono rappresentare con il loro sound. Vi siete incontrati nei Patchamama, e poi quando quel gruppo di è sciolto avete continuato a lavorare insieme. Su cosa è nata la vostra intesa? E' stata l'osmosi musicale che ci ha spinti a continuare un percorso comune alla fine del primo gruppo. Per noi era ovvio andare avanti ma avevano la necessità di trovare un'identità artistica reale. E questo album è il frutto della lunga maturazione di entrambi. Quali sono le caratteristiche su cui vi completate? Daisy: "Da un punto di vista umano siamo molto complementari e io credo che sia qualcosa che si estenda ai nostri rispettivi modi di esprimerci musicalmente. Questo è alla base della nostro osmosi. E poi ci siamo conosciuti che eravamo davvero giovani e abbiamo finito per crescere insieme e 10 anni di amicizia... creano legami!". Léo: "Daisy è una persona è una persona così stimolante. È estremamente gratificante vivere e lavorare con lui. Penso che completiamo questo con le nostre diverse influenze musicali e anche con le nostre capacità creative che ci permettono di andare molto lontano nella creazione delle nostre canzoni e di fare tutto insieme". E cosa invece vi differenzia? Léo "Sono proprio le nostre differenze a renderci così complementari! Ma probabilmente io sono un po' più propenso a essere un fanatico della musica". Daisy "La nostra visione delle cose a volte può essere diversa, nella musica come nella vita, ma questo è il punto. È ciò che ci arricchisce e ci consente anche di ampliare continuamente i nostri orizzonti".

"Mama Told Me" contiene riferimenti stilistici molto diversi. Quali sono le vostre origini musicali e in che modo hanno influenzato il vostro modo di scrivere?

Ci sono molti stili musicali che ci ispirano, probabilmente nessuno è veramente escluso. Ma possiamo dire che la musica urban, l'electro, il pop e il folk inglese sono le radici che ci definiscono maggiormente in questo album.



Come vi inserite nella scena musicale francese?

Questo è un momento piuttosto difficile da spiegare per noi. Abbiamo coinvolto così tante persone, abbiamo messo così tanto cuore nel fare questo album e ci sentiamo estremamente fortunati di poterlo condividere con un pubblico così vasto così rapidamente. Per il momento, è soprattutto sulla radio che le persone ci ascoltano e ogni feedback, ogni messaggio o persona che inizia a seguirci sulle reti perché hanno amato ciò che hanno ascoltato, ci rende profondamente felici.



Quali sono i vostri artisti preferiti oggi come oggi?

In questo periodo ascoltiamo molto Netta Barzilai e la sua canzone "Nana Banana" ma anche il primo album di Billie Eilish, che è sublime. E ci piace molto anche l'ultimo album di James Blake e degli Imagine Dragons.



In campo musicale qual è la vostra idea di modernità?

Mi sembra difficile definire cosa sia la modernità nella musica. Per quanto ci riguarda, facciamo semplicemente la musica che ci ispira e che ci assomiglia, e se è moderna, tanto meglio! Pensiamo di essere parte del nostro tempo, specialmente attraverso il nostro modo molto elettronico di comporre con la musica assistita da computer, ma ci piace anche prendere una chitarra folk o suonare su un pianoforte verticale per comporre una canzone acustica.



Quali speranze avete riguardo la vostra carriera?

Siamo così entusiasti di incontrare il nostro pubblico sul palco e pubblicare l'album in modo che le persone possano ascoltare tutte le canzoni! Desideriamo raggiungere il maggior numero di persone possibile, incontrare molti spettatori in molte fasi e in tutto il mondo. Devi sognare in grande!