Una "Nuova forma" per Davide Shorty: un cambiamento dal sapore internazionale

Le canzoni del nuovo album saranno tra le protagoniste di una serie di date dal vivo già annunciate. "Avevo nostalgia della dimensione della band dopo un periodo in tour da solo e questa volta avrò con un formazione al gran completo che si chiamerà Nuova Forma Army. Non utilizzeremo sequenze e tutto sarà suonato dal vivo". Partenza fissata il 3 aprile dall'Alcazar di Roma. A seguire i live al CPG di Torino (11 aprile), al Locomotiv Club di Bologna (2 maggio), per finire con il palco del Blue Note di Milano il 21 maggio.