David Guetta ai vertici delle classifiche mondiali con "I'm Good (Blue)"
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Dagli esordi nei club parigini alle hit che hanno conquistato le classifiche internazionali, la storia dell'uomo che ha rivoluzionato la musica elettronica
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David Guetta non è soltanto un produttore da milioni di dischi venduti, ma uno degli artisti che più hanno contribuito a portare la dance fuori dai club. Dj numero uno al mondo per sei anni in carriera, è il nome che da decenni detta il ritmo della musica elettronica internazionale e che ha trasformato la consolle in una macchina capace di sfornare hit planetarie. Il 7 novembre compie 59 anni, ma nessuna intenzione di fermarsi.
Nato a Parigi il 7 novembre 1967, Pierre David Guetta è cresciuto in una famiglia dalle radici multiculturali: il padre Pierre è un sociologo franco-italiano, mentre la madre ha origini belghe. Nella sua famiglia ci sono anche due fratellastri: Bernard Guetta, giornalista, e Nathalie Guetta, attrice conosciuta dal pubblico italiano soprattutto per il ruolo di Natalina nella fiction Don Matteo. La passione per la musica è arrivata prestissimo. A soli 17 anni ha iniziato a lavorare come dj al Broad, un locale della capitale francese.
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La svolta è arrivata nel 1987, quando è entrato in contatto con le sonorità house grazie all'ascolto del dj americano Farley Keith. È una scoperta destinata a cambiare il suo futuro. Guetta cominciò a sperimentare, a costruire nuovi mix e a immaginare un linguaggio musicale personale. Nel 1988 si è anche avvicinato anche alla produzione, collaborando con Sidney Duteil, artista rap francese. Nel 1990 pubblicò Nation Rap, uno dei primi passi di un percorso che lo porterà molto lontano dai piccoli club parigini.
La prima parte della carriera di Guetta è fatta di sperimentazione, serate e ricerca musicale. Durante gli anni Novanta si è esibito in alcuni dei locali più conosciuti della capitale francese, tra cui Le Centrale, Le Rex, il Rey e Les Folies Pigalle. Nel 1994 è arrivato un passaggio importante con Up & Away, realizzato insieme al cantante statunitense Robert Owens. Il brano ottenne una buona accoglienza e contribuì a consolidare la sua reputazione nell'ambiente della musica house. Nello stesso periodo Guetta assunse la direzione artistica del Palace, storico locale parigino nel quale aveva già organizzato eventi e appuntamenti speciali.
Il nuovo millennio segnò l'inizio della consacrazione internazionale. Nel 2001 Guetta fondò la sua prima società di produzione insieme a Joachim Garraud. Poco dopo incontrò il cantante americano Chris Willis, con il quale realizzò Just a Little More Love. Il singolo diventò un successo e diede il titolo all'album pubblicato nel 2002 con Virgin Records, che superò le 300mila copie vendute. È il primo vero biglietto da visita internazionale del produttore francese. La sua musica cominciò così a uscire dai confini dei club per conquistare radio, classifiche e pubblico generalista. Ma il momento della definitiva esplosione arrivò nel 2009 con One Love con cui vendette circa un milione e mezzo di copie a livello mondiale e consacrò Guetta come uno dei produttori più influenti della scena dance internazionale. Al suo interno c'era anche When Love Takes Over, realizzata con Kelly Rowland, ex componente delle Destiny's Child. Il brano diventò uno dei tormentoni del 2009, conquistando le classifiche di numerosi Paesi. La collaborazione portò Guetta alla sua prima nomination ai Grammy Awards.
Nel 2011 pubblicò Nothing but the Beat, uno degli album più rappresentativi della sua carriera. Il disco contiene collaborazioni con artisti di primo piano e conferma la capacità di Guetta di costruire produzioni immediatamente riconoscibili. Tra i brani più celebri c'è Titanium, interpretato da Sia, diventato un inno internazionale grazie alla combinazione tra la voce potente della cantante australiana e la base elettronica del produttore francese.
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Nel corso della sua carriera David Guetta ha collezionato premi, candidature e riconoscimenti internazionali. Il suo nome è diventato una presenza abituale nelle classifiche dedicate ai migliori dj del pianeta. Tra i traguardi più significativi c'è il primo posto nella prestigiosa classifica Top 100 DJs di DJ Mag, riconoscimento che ha contribuito a consolidare la sua posizione ai vertici della scena elettronica mondiale. Nel 2016 venne scelto come ambasciatore musicale della UEFA per gli Europei di calcio disputati in Francia. Per l'occasione realizzò This One's for You, insieme a Zara Larsson, brano che è diventato la colonna sonora ufficiale della competizione. Nel 2010 era già stato protagonista di un altro momento storico: la copertina di Billboard, che lo ha reso il primo dj a comparire sulla prima pagina della celebre rivista musicale americana. La sua influenza non si limita ai premi. Guetta ha contribuito a rendere la musica elettronica un linguaggio universale, capace di raggiungere pubblici molto diversi e di dialogare con il pop, il rap e la musica urban.
Dietro il personaggio pubblico, sempre circondato da musica, eventi e grandi produzioni, c'è una vita privata che ha attraversato momenti importanti e cambiamenti profondi.All'inizio degli anni Novanta David Guetta conosce Cathy Lobé, all'epoca impegnata professionalmente nel mondo dei locali notturni. Tra i due nasce una relazione che si trasforma presto in un matrimonio: si sposarono nel 1992. Cathy non è stata soltanto la compagna del dj, ma anche una figura fondamentale nella costruzione della sua carriera. Convinta delle sue capacità, ha contibuito a far conoscere i suoi mixtape a personaggi influenti dello spettacolo e della musica, arrivando persino a farli ascoltare a Madonna. Grazie alla sua esperienza nel settore, partecipa anche all'organizzazione di eventi e serate, soprattutto a Ibiza, isola che diventerà uno dei luoghi simbolo del successo internazionale di Guetta. Dal loro matrimonio sono nati Tim Elvis Eric, il 9 febbraio 2004, e Angie, il 23 settembre 2007. Dopo oltre vent'anni insieme, però, il rapporto arrivato al capolinea. Nel marzo 2014 la coppia ha deciso di divorziare, indicando differenze inconciliabili come ragione della separazione.
Il divorzio ha rappresentato un momento delicato nella vita del produttore. In seguito Guetta ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile, segnato anche da attacchi di panico che lo hanno spinto a fermarsi temporaneamente e a cercare un aiuto professionale. Nel luglio 2015 ha iniziato una relazione con la modella cubana Jessica Ledon. La loro storia si è sviluppata lontano dai clamori eccessivi del gossip, pur mantenendo una certa attenzione mediatica. Nel 2024 la coppia è arrivato il figlio Cyan, terzo figlio di Guetta.
La vita di David Guetta è ricca di episodi particolari, alcuni dei quali raccontano molto del suo modo di intendere la musica: non beve alcolici e non fuma. Ha inoltre raccontato di utilizzare il proprio aereo privato come una sorta di studio creativo in movimento. Lontano dal telefono e dalla connessione internet, trova infatti la concentrazione necessaria per lavorare alle sue produzioni. Nel 2014 si è reso protagonista anche di un'esperienza decisamente fuori dall'ordinario, esibendosi a 424 metri sotto il livello del mare.
Tra gli eventi più spettacolari della sua carriera recente c'è invece il concerto in streaming organizzato per Capodanno 2021 nella cornice del Museo del Louvre a Parigi. La performance, seguita da oltre 20 milioni di persone secondo i dati riportati all'epoca, ha trasformato uno dei luoghi culturali più celebri del mondo in un palcoscenico elettronico. Sempre nel 2021 Guetta ha lavorato a una versione internazionale di Family, scegliendo interpreti differenti in base ai mercati di riferimento: Annalisa per la versione italiana, Bebe Rexha per quella inglese, Imen Siar per il pubblico mediorientale e Sofia Reyes per quello latinoamericano.