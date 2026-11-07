Nel corso della sua carriera David Guetta ha collezionato premi, candidature e riconoscimenti internazionali. Il suo nome è diventato una presenza abituale nelle classifiche dedicate ai migliori dj del pianeta. Tra i traguardi più significativi c'è il primo posto nella prestigiosa classifica Top 100 DJs di DJ Mag, riconoscimento che ha contribuito a consolidare la sua posizione ai vertici della scena elettronica mondiale. Nel 2016 venne scelto come ambasciatore musicale della UEFA per gli Europei di calcio disputati in Francia. Per l'occasione realizzò This One's for You, insieme a Zara Larsson, brano che è diventato la colonna sonora ufficiale della competizione. Nel 2010 era già stato protagonista di un altro momento storico: la copertina di Billboard, che lo ha reso il primo dj a comparire sulla prima pagina della celebre rivista musicale americana. La sua influenza non si limita ai premi. Guetta ha contribuito a rendere la musica elettronica un linguaggio universale, capace di raggiungere pubblici molto diversi e di dialogare con il pop, il rap e la musica urban.