David di Donatello, Mattarella: "Cinema fondamentale per il Paese"

Il cinema italiano è fondamentale per il nostro Paese: a sostenerlo, alla presentazione dei David di Donatello, è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale "chi sostiene che la cultura non ha a che fare con l'economia non è un vero economista". Per il Capo dello Stato, infatti, "la dimensione industriale del cinema, la sua valenza economica e produttiva hanno grande importanza per il sistema-Paese".