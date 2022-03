Damiano e Giorgia Soleri sempre più innamorati, baci e tenerezze al mare

Damiano e Giorgia stanno insieme da cinque anni e il successo non ha per niente scalfito il loro amore. Damiano è sempre impegnato in giro per il mondo con i Maneskin, ma appena ha un momento libero lo passa con la sua dolce metà.

Sui social sono apparsi due scatti inediti che li immortalano al mare, probabilmente durante una breve vacanza che hanno trascorso insieme. Felici e innamorati.

