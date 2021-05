Da Venerus ai Massimo Volume, Ferrara Sotto le Stelle riparte con la 25esima edizione

“Il nostro impegno è realizzare un festival in grado di interpretare le trasformazioni del mondo, un festival attento al digitale e alla cultura green", spiega Corrado Nuccini. La line up vede schierati i neo-alfieri del post-punk britannico Shame, Iosonouncane con la prima tappa del suo attesissimo nuovo tour, i pilastri della musica alternativa italiana Massimo Volume, il sovrano del nu-soul Venerus, il duo più fluido della nuova scena indie La Rappresentante di Lista e il sofisticato rapper Mecna. A questi, si aggiungono Generic Animal con il suo rap sghembo e malinconico, il pop psichedelico dei Post Nebbia, la miscela sonora di Laila Al Habash e, infine, il promettente musicista e graphic designer Vieri Cervelli Montel.

Ma Ferrara Sotto le Stelle non sarà solo musica live: in programma anche workshop per bambini e adolescenti, incontri e talk, senza dimenticare le sonorizzazioni del parco urbano. Ci sarà inoltre la possibilità di usufruire di sconti per musei, mostre e soggiorni a Ferrara, in modo da fondere sempre di più il festival con la sua città e con il territorio che abita, in un dialogo ideale fra cultura contemporanea e un patrimonio storico artistico famoso in tutto il mondo.

CALENDARIO

mercoledì 30 giugno

IOSONOUNCANE

Opening VIERI CERVELLI MONTEL

giovedì 1° luglio

SHAME + MASSIMO VOLUME

venerdì 2 luglio

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Opening POST NEBBIA

sabato 3 luglio

MECNA

Opening GENERIC ANIMAL

domenica 4 luglio

VENERUS

Opening LAILA AL HABASH