Da Echo & The Bunnymen ad Apparat: ecco la 13edizione di Barezzi Festival

Nel segno delle prospettive (dalle quali osservare) arriva dal 15 al 17 novembre la tredicesima edizione del Barezzi Festival che tra il Teatro Regio e l’Auditorium Paganini di Parma, porterà anche quest’anno un programma musicale ricco e di altissimo livello. Dagli alfieri del post-punk britannico, Echo & The Bunnymen , a colui che ha trasformato Berlino nella capitale dell’elettronica, Apparat , fino alla nuova stella del soul J.P Bimeni . Senza dimenticare trascurare la musica italiana d’autore, rappresentata da Vasco Brondi, Cristiano Godano, Dente, Francesco Di Bella, Renzo Rubino e Fil Bo Riva. E ancora, la stilosa originalità delle cover dei Nouvelle Vague , il folk rock di Scott Matthews , la musica da camera del Quartetto Coll’Arco e il djset infuocato di Marcellus Pittman .

Nel 2019 il Barezzi Festival, la cui direzione artistica è affidata a Giovanni Sparano e che si ispira alla figura di Antonio Barezzi, il mecenate che per primo riconobbe il talento del giovane Giuseppe Verdi sovvenzionandone gli studi, si proietta verso nuovi orizzonti dando avvio a un sodalizio profondo con la Fondazione Teatro Regio di Parma che da questa edizione ne cura l’organizzazione e diventa la sua casa. Il Teatro Regio, tempio della lirica e della musica, accoglierà la maggior parte degli eventi in calendario, spalancando le sue porte al ribaltamento di prospettiva che, come un vento nuovo, Barezzi Festival porterà.

Anche quest'anno, lo spettacolo nel Main Stage sarà preceduto da concerti sul Ridotto Stage del Teatro Regio e nel suo Gran Caffè, ripensato per ospitare il Tanqueray Bar, sede di incontri gratuiti con artisti, showcase, piccoli live set, e per diventare luoghi di scambio e condivisione, e il Barezzi Snug, la pausa pranzo con menù personalizzati per il festival e intrattenimenti musicali. Ci saranno Renzo Rubino e Dente il 15 novembre, Quartetto Coll'Arco, Cristiano Godano e Francesco Di Bella il 16 novembre

Ecco il programma:

Venerdì 15 novembre – Teatro Regio

ore 18:30 | Ridotto Stage-Barezzi Off

Vasco Brondi

ore 20:30 | Main Stage

Echo & the Bunnymen

opening: Fil Bo Riva

Sabato 16 Novembre - Teatro Regio / Sala Ipogea

ore 18:30 | Ridotto Stage - Barezzi Off

Scott Matthews

ore 20:30| Main Stage

Apparat live

ore 23:00 | Sala Ipogea Auditorium Paganini

Marcellus Pittman

Domenica 17 novembre – Sala Ipogea

ore 21:00 | Sala Ipogea Auditorium Paganini

J.P Bimeni / Nouvelle Vague