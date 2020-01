Critics' Choice Awards: dopo i Golden Globe Tarantino e "1917" concedono il bis

Si è svolta a Santa Monica la 25.esima edizione dei Critics' Choice Awards , i premi assegnati dalla critica americana ai migliori film e programmi televisivi dell'anno. La statuetta per il miglior film è andata a " C'era una volta... a Hollywood ", di Quentin Tarantino , premiato anche per la sceneggiatura originale. Sam Mendes ha vinto come miglior regista, migliori attori protagonisti Joaquin Phoenix e Renee Zellweger .

Dopo i Golden Globe un'altra indicazione in vista di quella che pare una delle edizioni più incerte degli Oscar. Si confermano i premi per gli attori, per la regia e per la sceneggiatura originale, così come quello per il film straniero, "Parasite". Hanno bissato anche Hildur Guonadottir per la colonna sonora di "Joker" ed Elton John per la miglior canzone, da "Rocketman".

I VINCITORI DI SPETTACOLO

Miglior film - "C'era una volta... a Hollywood"

Migliore attore protagonista - Joaquin Phoenix ("Joker")

Migliore attrice protagonista - Renée Zellweger ("Judy")

Migliore attore non protagonista - Brad Pitt ("C'era una volta... a Hollywood")

Migliore attrice non protagonista - Laura Dern ("Storia di un matrimonio")

Migliore attrice giovane - Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit")

Miglior cast - "Irishman"

Miglior regista - Sam Mendes ("1917")

Miglior sceneggiatura originale - Quentin Tarantino ("C'era una volta... a Hollywood")

Miglior sceneggiatura non originale - Gerta Gerwig ("Piccole donne")

Miglior fotografia - Roger Deakins ("1917")

Miglior scenografia - Barbara Ling, Nancy Haigh ("C'era una volta... a Hollywood")

Miglior montaggio - Lee Smith ("1917")

Migliori costumi - Ruth Carter ("Dolemite Is My Name")

Migliori acconciature e trucco - "Bombshell"

Migliori effetti speciali - "Avengers: Endgame"

Miglior film di animazione - "Toy Story 4"

Miglior film d'azione - "Avengers: Endgame"

Miglior commedia - "Dolemite Is My Name"

Miglior film di fantascienza/horror - "Us"

Miglior film in lingua straniera - "Parasite"

Miglior canzone - "Glasgow" ("No Place Like Home") e "(I'm Gonna Love Me Again" ("Rocketman")

Miglior colonna sonora - Hildur Guonadottir ("Joker")

