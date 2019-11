Cristiano Turrini: "Il mio Guernica per donne forti e coraggiose" 

"Grazie a questa bellissima manifestazione ho avuto la possibilità di scrivere un testo con una tematica cosi importante - spiega Turrini - Per me è stato un onore e una bellissima sorpresa riuscire con le mie parole ad emozionare e a convincere così! Guernica nasce con la voglia di rappresentare quel mondo in un modo delicato senza mai esagerare con parole troppo forti inerenti il tumore al seno metastatico stesso. Ho preso spunto da una storia di una donna forte e coraggiosa che ha deciso di affrontare questo problema e tornare più forte di prima, una rivalsa che può rappresentare tutti per altre tematiche”.



Il contest è stato organizzato nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione "Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico", promossa da Pfizer in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, con il patrocinio di Fondazione AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici), ideata e curata da Pro Format Comunicazione.