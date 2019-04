A ROMA INAUGURATA UNA MOSTRA-TRIBUTO 26 aprile 2019 12:22 Cranberries, esce "In The End", ottavo e ultimo disco... ricordando Dolores A oltre un anno dalla scomparsa della cantante la band esce di scena con un album di inediti postumi

I Cranberries escono di scena. A 30 anni dalla loro formazione è stato pubblicato infatti oggi il loro ottavo e ultimo disco: "In The End". Undici tracce di inediti postumi, che rappresentano una celebrazione e una testimonianza della vita e del lavoro creativo di Dolores O'Riordan (scomparsa il 15 gennaio 2018), insieme ai suoi compagni Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawler. Ma anche l'ultimo capitolo della storia musicale della band irlandese.

Gli undici brani presenti segnano un ritorno a una dimensione che la band aveva agli albori, nei primi due album: meno rock, più rilassata, in pieni anni 90, con la voce di Dolores più dolce e morbida.

Il disco, concepito come una rentrée di inediti nel 2017, è rimasto "congelato" per mesi, dopo l'improvvisa e inattesa scomparsa della frontwoman della band. Ad un certo punto però i tre membri superstiti del gruppo hanno deciso di riprenderlo in mano per capire se ci fosse abbastanza materiale per lavorare e se la qualità del suono e della voce di Dolores fosse sufficiente per essere pubblicata. Così sono nate le 11 tracce.



Poi Noel, Mike e Fergal ne hanno parlato con la famiglia di Dolores, che si è detta felice di procedere con la pubblicazione. A produrre il disco Stephen Street.

Un disco per ricordare Dolores, per omaggiarla e per celebrarla. I testi non trattano però del momento tragico che ne precede la morte, raccontano piuttosto, come hanno spiegato gli stessi Cranberries: "Il cambiamento specifico di un periodo della sua vita, dopo mesi difficili, il suo divorzio e diversi problemi psicologici e parlano del poter andare avanti, lasciando indietro un periodo infelice aprendo invece la propria vita alla possibilità di poter affrontare le cose in maniera più rilassata e consapevole".



Il titolo dell'album rivela, dal canto suo, i piani della band per il futuro: "E' il titolo dell'ultima traccia che abbiamo registrato e solo in un secondo momento abbiamo pensato fosse la scelta adatta perchè a posteriori rappresenta la fine di un'era: non proporremo più tour e materiale nuovo. Un'indicazione adatta anche come titolo".