Covid, ricoverato il re del liscio Raoul Casadei

Come riporta Il Resto del Carlino, Raoul Casadei è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Oltre a lui anche quasi tutti gli altri familiari della "dinastia" romagnola sono stati contagiati. Il re del liscio vive con la moglie e i figli al "recinto" di Cesenatico.

"Raoul sta benino" racconta la figlia Carolina al quotidiano, spiegando: "E la nostra preoccupazione maggiore è stata quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l'ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po' di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo". E a proposito del trasferimento in ospedale del padre continua: "Forte com’è con una tempra da leone, è entrato in ambulanza da solo, con le sue gambe, senza barella, in quanto non accusava affanno".

La stessa Carolina Casadei, manager dell’orchestra guidata da suo fratello, ha raccontato anche la situazione in cui si trova l'intera famiglia: "Siamo stati tutti colpiti Covid a cominciare da mia sorella Mirna, che è stata la prima. Stiamo chiusi nel recinto tutti insieme e la consolazione e il lato positivo, se così si possono chiamare, è che possiamo stare tutti insieme. Ma guai naturalmente a uscire fuori dalle porte di casa".

TI POTREBBE INTERESSARE: