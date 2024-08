Morta Connie Chiume, attrice nei film di "Black Panther"

Chiume è nata a Welkom, in Sudafrica, il 5 giugno 1952, quinta di nove figli. Aveva iniziato a lavorare come infermiera e nel 1977 ha trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo: trasferitasi in Grecia, è entrata nel cast del musical "Sola Sola". Si è fatta conoscere successivamente grazie alla popolare serie televisiva sudafricana "Inkom’ Edla Yodwa" nel 1989. Ha vinto il NTVA Avanti Award come migliore attrice in una serie drammatica per il suo ruolo in "Soul City" nel 2000. Nel 2009 ha ricevuto il SAFTA Award come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per il dramma familiare "Zone 14".