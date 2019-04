Concerto del Primo Maggio, da Noel Gallagher a Ghali sul palco a Roma

Sul palco si esibiranno tantissimi artisti per il più grande e storico concerto gratuito d’Europa, giunto alla 29esima edizione, il cui slogan quest'anno è "Un passo avanti". Della lista fanno parte anche il vincitore di "X Factor 2018" Anastasio, Gazzelle e Zen Circus. Poi Carl Brave, Ex-Otago, La Municipàl, La Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari, La Rua, Manuel Agnelli ft Rodrigo D’Erasmo, Izi, Motta, Negrita, Bianco con Colapesce, Canova, Eugenio in via di Gioia, Fast Animals and Slow Kids, Omar Pedrini, Dutch Nazari, Eman e Rancore.



In line up ci saranno anche i tre vincitori del contest del Concertone: I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin. Inoltre, sul palco ci saranno Ylenia Lucisano (artista selezionata da Doc Live), Ferdinando (vincitore del Barezzi Contest dedicato alla rielaborazione delle opere di Giuseppe Verdi), Walter Celi (vincitore di Arezzo Wave 2018) e Punto.Exe (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale).