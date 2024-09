A Livorno Con - Fusione, il festival del teatro per le nuove generazioni

Lunedì 9 settembre all’Istituto Comprensivo Benci-Borsi Livorno il laboratorio “In due”, pensato per adulti e bimbi insieme per stimolare il pensiero creativo. Il 12 settembre l’incontro Philosophy for Children, a cura di Alessia Cavalieri, Antonella Paoletti e i rappresentanti di Orto degli Ananassi e della Cooperativa LINC, un seminario di approfondimento sulle pratiche filosofiche e la relazione con il teatro come strumento per il benessere e la crescita individuale e rivolto a tutta la comunità sul tema Arte e Salute. Mercoledì 11 settembre al Museo Fattori Fabrizio Ottone presenta "Un viaggio in punta di pennello", in cui il pubblico di tutte le età potrà fare un viaggio nel tempo attraverso le sale del Museo Fattori di Villa Mimbelli. Invece presso Atelier delle Arti la Compagnia If Prana ecco "Splash", con Silvia Bennett, Anna Solinas, Igor Vazzaz, uno spettacolo interattivo per piccolissimi dove musica e danza lavorano insieme per trasportare il pubblico in un viaggio stimolante, creativo, sempre diverso.