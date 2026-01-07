Buon compleanno Nicolas Cage: successi, eccessi e rinascite di una star di Hollywood

Il 7 gennaio Nicolas Cage compie 62 anni ed è difficile pensare a un altro attore capace di dividere, sorprendere e affascinare come lui. Definirlo con una sola etichetta è quasi impossibile: vincitore di un Oscar, star dei blockbuster, protagonista di meme virali e instancabile sperimentatore. Cage ha fatto dell'eccesso una cifra stilistica, trasformando ogni fase della sua vita - privata e professionale - in un racconto cinematografico.