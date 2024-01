Alain Delon, la compagna giapponese denuncia i figli per tentato omicidio

Le accuse della compagna

"La signora Rollin è particolarmente preoccupata e scioccata dagli scambi tra i ragazzi rivelati oggi dalla stampa, motivo per cui ha deciso di portare alla vostra attenzione i fatti di tentato omicidio deliberato di cui sospetta la commissione", si legge nella lettera, rivelata da Le Figaro e Le Parisien. Bouzrou stima che "il trattamento per stabilizzare lo sviluppo del linfoma di cui soffre (Alain Delon) non gli è stato somministrato dal luglio 2023, cioè da più di sei mesi". Inoltre, "il rapido e grave deterioramento del suo stato di salute appare direttamente collegato a questa mancanza di follow-up terapeutico". "Da questi elementi consegue che i figli del signor Alain Delon non potevano ignorare che l'interruzione delle cure per un linfoma avrebbe come conseguenza immediata un peggioramento del suo stato di salute e che ciò farebbe precipitare la morte del loro padre", denuncia inoltre l'avvocato di Hiromi Rollin. Quest'ultima racconta di essere stata cacciata di casa il 5 luglio 2023 dai tre figli di Alain Delon. "Non si tratta semplicemente di mettere in discussione un'eventuale sospensione del trattamento: si tratta della decisione estremamente grave di interrompere un trattamento vitale senza il consiglio dei medici", ha spiegato all'Afp Bouzrou.