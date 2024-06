In Colombia assassinato Dr. Velasquez: aveva lanciato star come J Balvin e Maluma

"Con profondo dolore, vi informiamo della morte di Dr. Velásquez, rinomato cantante, compositore, manager, uomo d'affari e sognatore - è stato scritto messaggio in spagnolo -. Dr. Velásquez è stato un pioniere della scena musicale di Medellín, essendo il fondatore del più grande e primo centro reggaeton della nostra città. La sua eredità e la sua passione per la musica hanno lasciato un segno indelebile nell'industria e nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. In questo momento di dolore, chiediamo prudenza e rispetto per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Apprezziamo la vostra comprensione e il vostro sostegno in questi momenti difficili. Ci uniamo alla preghiera per il suo riposo eterno e alla solidarietà con tutti coloro che sentono la sua dipartita".