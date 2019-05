E' uscito " Domenica ", il nuovo singolo, con relativo video, di Coez , nuovo estratto dall'album "E' sempre bello". "Volevo fosse una coppia a rappresentare il video - racconta a Tgcom24 -, allo stesso tempo non volevo fosse una coppia uomo-donna, così abbiamo scelto due ragazze tra le quali, si capisce in maniera velata, c'è del tenero. Nella canzone c'è al centro l'amore ma soprattutto la spensieratezza della domenica":

Il videoclip, per la regia di Luca Lumaca, è immerso nelle immagini pop anni 80, tra cassette musicali e biglie sulla spiaggia. Racconta di una spensierata liaison tra due amiche, che viaggiano a bordo in una jeep in una calda domenica attraversando uno sperduto deserto verso il mare, con il vento che scompiglia loro i capelli e godendosi la leggerezza di un pomeriggio festivo, in un tempo che sembra immobile, sospeso nel nulla. Lo stile e le immagini iconiche che scorrono sono quasi un rimando in chiave contemporanea all’irriverenza della pop art: l’uovo sbattuto sulla pancia, i primissimi piani sulle bolle di un frullato al cioccolato e sul sorriso delle ragazze riflesso in uno specchio girato al contrario.