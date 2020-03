Claudio Baglioni pubblica "Fratello sole, sorella luna" come messaggio di speranza

La preghiera solitaria di Papa Francesco, in una piazza San Pietro deserta, rimarrà nella storia. Via social è arrivato il commento di Claudio Baglioni che quattro anni fa cantò, in uno scenario identico, la sua canzone "Fratello Sole Sorella Luna". "Ora che il mondo intero vive una delle sue notti più buie e più difficili, confidiamo in un'alba serena, luminosa e felice", ha dichiarato il cantautore nel video.

"Era il 17 dicembre 2016 quando in una piazza San Pietro magnifica e irreale, vuota come due pomeriggi fa per la grande straordinaria preghiera di Papa Francesco, iniziavo un concerto in mondovisione dal titolo 'Avrai', che si sarebbe tenuto nell'Aula Paolo VI, con una canzone che parla della bellezza del mondo e di tutte le sue creature", ha commentato Baglioni in apertura del video,

"Allora mancavano pochi giorni a Natale ora mancano pochi giorni a Pasqua, quindi da un periodo della nascita a un periodo della rinascita, nella speranza e nell'attesa speriamo breve che ci sia questa luce nuova a dare più luce tra Fratello Sole e Sorella Luna", ha continuato il cantautore postando sui social il video dell'esibizione in Piazza San Pietro.

Ti potrebbe interessare: