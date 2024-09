Claude Lelouch racconta la follia e la poesia dei sentimenti in "Finalement"

Per girare “Finalement,” Lelouch è andato prima in Normandia, in particolare nella baia del Mont-Saint-Michel, "ma anche sulle spiagge dello sbarco che per me rimangono magiche. Sono le porte della libertà. Sono anche andato in Borgogna, il cuore del paese. Nel sud, in Occitania, nei dintorni di Béziers, e ad Avignone, l'anima della cultura. Senza dimenticare Le Mans, dove si svolge la più bella corsa automobilistica del mondo. Volevo tanto tornarci. E naturalmente Parigi, dove sono nato e dove vivo.

"Finalement" è certamente un film sulla Francia, ma anche sui francesi, meravigliosi e lamentosi allo stesso tempo".