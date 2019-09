Clara, figlia di Ewan McGregor confessa: "Stuprata e picchiata da un uomo e non ho mai detto niente..."

Dipendenza, stupro, violenze, un aborto, ansia e depressione... In una lettera straziante, condivisa su Instagram, Clara McGregor, la modella 23enne, figlia di Ewan McGregor, svela dettagli scioccanti riguardanti un periodo molto doloroso della sua vita in cui è stata vittima di abusi sessuali mentre cercava di superare la sua tossicodipendenza da farmaci: "Nella speranza di essere d'aiuto alle persone che, come me, si trovano nella stessa condizione...".

Clara racconta di come sia stato duro aprirsi sullo stato mentale che l'accompagna da quando era bambina: "L'ansia è qualcosa con cui convivo da quando avevo 4 anni. Avevo attacchi di panico e non sapevo che avrei potuto vivere la mia vita senza questa paura paralizzante. Non sapevo che ci fosse un modo per migliorare. Ma c'è...", scrive nel lungo post dove confessa di essere sobria da farmaci da 110 giorni e poi dice: "Mi sono vergognata così tanto che non ho mai parlato di nulla nemmeno agli amici...".



Il riferimento è relativo alla sua dipendenza dai farmaci che prendeva per superare gli attacchi di ansia e panico, alla depressione vissuta lo scorso anno quando ha finalmente deciso di chiudere con le pillole, ma anche agli stupri ripetuti di cui è stata vittima proprio in quel periodo in cui si trovava in uno stato mentale precario e molto fragile: "Mi sono vergognata degli abusi che ho lasciato avvenissero. Mi incolpavo per i lividi, per gli occhi neri, gli stupri e gli attacchi ripetuti che un uomo mi ha fatto, e non ho mai detto niente. Ora però sto recuperando il potere di dire e fare. Ho avuto un anno difficile, ma adesso ho capito chi sono. Adesso mi sento amata e benedetta. Grazie a chi mi è stato vicino in questo momento così buio della mia vita..."