A sedici anni dall'esordio in Italia, la magia del Cirque du Soleil torna con "Totem", uno show inedito per il nostro Paese. Lo spettacolo che ha ipnotizzato più di 6 milioni di persone provenienti da oltre 50 città in tutto il mondo, si presenta come un viaggio affascinante nella storia dell’umanità. Scritto e diretto dal regista di fama mondiale Robert Lepage, debutterà l'1 aprile 2020 al Grand Chapiteau di Tor di Quinto.