Cirque du Soleil, Corteo sbarca a Milano

Lo show è una produzione da Daniele Finzi Pasca, che ha avuto la sua première a Montreal sotto al Big Top nell’aprile 2005. Da allora lo spettacolo si è rivelato un grandissimo successo in grado di stupire e meravigliare oltre 8 milioni di persone in 19 Paesi e in quattro diversi continenti.

I biglietti per gli show di Milano sono disponibili in anteprima per gli iscritti al Cirque Club. Per iscriversi, visitare il sito www.cirqueclub.com. Per gli iscritti a MyLiveNation i biglietti saranno invece disponibili dalle 10 di mercoledì 13 febbraio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece a partire dalle 11 di giovedì 14 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.