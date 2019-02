Ciprì dà corpo al mondo dei Marcondiro, tra sogno e fantascienza

Il pluripremiato regista Daniele Cipr ì dirige per la prima volta un videoclip e lo fa attraverso il genere della fantascienza. E' quello di " Amati ", il nuovo singolo dei Marcondiro . Il video è stato realizzato a partire da un soggetto di Marco Borrelli, che ha ideato le maschere dei #RobotPrimitivi. Tgcom24 ve lo presenta in anteprima.

Le riprese sono state effeattuate tra la prestigiosa Villa Mondragone e L"ESA/ESRIN (Agenzia Spaziale Europea) di Frascati, che per la prima volta apre i suoi spazi alle riprese cinematografiche. ​"Amati" è la storia di un amore Impossibile, come quello tra due robot, che si risolve solo attraverso l'amor per sè. Un racconto onirico che il regista e grande direttore della fotografia (di "La Buca", " E' stato il figlio" Cinico TV etc.) ha scelto di raccontare in Cinemascope.