Cinema in lutto, morto l'attore francese Philippe Leroy

Nato in Francia nel 1930, da una famiglia aristocratica, composta da militari e uomini di legge, decide di tagliare subito i ponti con i parenti e a soli 17 anni si imbarca come mozzo su una nave per l'America. Nel 1953 torna in Europa e si arruola nell'esercito francese. L'esordio nel mondo del cinema arriva solo all'età di trent'anni con il capolavoro drammatico-minimalista Il buco di Jacques Becker. L'amore per il nostro Paese sboccia nel 1962, quando si trasferisce a Roma e grazie alle pellicole Leoni al sole (1961), Il terrorista (1963), Frenesia dell'estate (1964), Le voci bianche (1964), Sette uomini d'oro (1965) e Che notte, ragazzi! (1966) riscontra un grande successo. Celebre e cara al pubblico italiano l'interpretazione nei panni di Yanez de Gomera nello sceneggiato Sandokan.