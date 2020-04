Christina Aguilera era già un talento a sette anni

Christina Aguilera ha sempre avuto una voce potentissima. A dimostrarlo un video condiviso sui social dalla popstar, in cui si vede una giovanissima Christina che interpreta "A Sunday Kind of Love" di Etta James nel 1988, a soli 7 anni, ospite del programma musicale "Wake Up with Larry Richert". La Aguilera è cresciuta sotto riflettori e negli anni Novanta ha fatto parte della scuderia Disney insieme a Britney Spears.

CARRIERA ALLA DISNEY - Dopo aver militato nel Disney Club tra il 1993 e il 1996, insieme a future star del calibro di Ryan Gosling e Britney Spears, la Aguilera nel 1998 ha preso parte alla colonna sonora del film d'animazione "Mulan" con la canzone "Reflection", nominata anche ai Golden Globe. L'anno successivo si fece conoscere in tutto il mondo grazie all'album di debutto "Christina Aguilera" e alle hit "Genie in a Bottle" e "What a Girl Wants", che fecero ballare i ragazzi di tutto il mondo.

NEL REMAKE DI "MULAN" - Il suo legame con Disney non si è però interrotto in questi anni. Recentemente ha infatti preso parte al live action di "Mulan", interpretando il brano "Loyal Brave True". Il film sarebbe dovuto uscire il 27 marzo, ma è stato posticipato a causa del coronavirus. Christina ha comunque fatto in tempo a sfoggiare il suo look orientale alle première hollywoodiana del film, poco prima che gli Stati Uniti annunciassero il lockdown

