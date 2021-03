Chloe Sevigny rivela di essersi sposata un anno fa in gran segreto

Chloe Sevigny si è sposata segretamente un anno fa con Sinisa Mackovic e solo oggi lo fa sapere a tutti, rivelando sul suo profilo Instagram: "Sposi lunedì 9 marzo 2020". L'attrice e modella ha aggiunto "Buon anniversario amore mio", con l'emoji di un anello a commento della foto che vede la coppia in posa in abiti da cerimonia, taggata presso il Municipio di New York.

La foto postata da Chloe Sevigny la mostra vestita con un abito nero aderente con velo bianco e un piccolo mazzo di fiori bianchi in mano. L'attrice e il gallerista d'arte Sinisa Mackovic hanno iniziato a frequentarsi nel 2018 e hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio nel gennaio 2020: Vanja è poi nato lo scorso 2 maggio.

A ottobre, era apparsa nuda con il suo pancione sulla copertina di Playgirl con un servizio scattato prima del parto. Icona degli anni 90, star del cinema indipendente, protagonista di titoli come "Kids", "Gummo", "Boys don't cry" e "The Brown Bunny", modella per marchi importanti della moda da Marc Jacobs a Louis Vuitton, Chloe è tornata recentemente sotto i riflettori come protagonista della miniserie "We Are Who We Are" di Luca Guadagnino.

