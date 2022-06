Chi si rivede, Pixie Lott: la popstar provocante si è sposata

Angelina Jolie e Brad Pitt... come erano belli quando non erano in guerra

Meglio tardi che mai! Dopo aver cancellato più volte le nozze a causa della pandemia, Pixie Lott e il suo compagno Oliver Cheshire si sono finalmente sposati.

I due si erano fidanzati nel 2016 e il matrimonio era già stato programmato per il 2020 per poi slittare. La cantante britannica 31enne si era fatta conoscere nel 2009 con l'uscita del suo album di debutto "Turn it up", che le è valso il suo MTV Pulse Artist of the Year. I due piccioncini hanno celebrato la loro unione nella cattedrale di Ely, a nord di Londra.