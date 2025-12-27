"Buen Camino" di Zalone a passo di record: sfiora i 14 mln di euro in due giorni

Seconda giornata di grandi incassi per "Buen Camino", la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. L'incasso è stato di 7.918.273 euro (+37% rispetto all'esordio), con 973.703 presenze, per un totale di 13.766.122 euro in soli due giorni, una media per copia di 10.715 euro e una quota di mercato del 70,8%: oltre sette spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di andare al cinema, hanno visto "Buen Camino". Nessun film ha mai incassato tanto a Santo Stefano.L'elevata richiesta registrata in prevendita ha comportato picchi di accesso sulle piattaforme di prenotazione e mandato in tilt il sito di vendite online di diversi cinema.