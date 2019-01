Checco Zalone bloccato sulla neve di Roccaraso: il video è subito virale

Simpatico incidente per Checco Zalone. Bloccato dal freddo a Roccaraso. L'attore pugliese è stato soccorso dal sindaco dalla città, Francesco Di Donato. Il comico non ha perso occasione per scherzare con il primo cittadino. Nel video che impazza sul web, Zalone stuzzica il sindaco: "Non verrò mai più qui. Io sono uomo da Cortina" e subito ritorna su una famosa battuta di "Quo Vado": "Fa più freddo a Roccaraso che al Polo Nord".