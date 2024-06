A due anni dall'annuncio della malattia, nel 2022, e dopo aver posato sexy per "Vogue" Celine Dion ha rilasciato la sua prima intervista alla NBC News svelando tutta la verità. In particolare ha dichiarato di aver combattuto segretamente la sindrome della persona rigida per 17 anni prima di rivelarlo al pubblico. Ha ammesso che "mentire ai fan era diventato un peso troppo grande da sopportare per lei". Credeva di doversi comportarsi come un "eroe", mentre sentiva come se il suo "corpo la stesse lasciando". La cantante ha poi aggiunto che quando si è accorta per la prima volta che qualcosa non andava, ha sottovalutato la situazione: "Non sapevo cosa stesse succedendo. Non mi sono presa il tempo... Avrei dovuto fermarmi, prendermi il tempo per capirlo".