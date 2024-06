Con i CCCP e Gemitaiz si apre l'estate del Rock in Roma

Un festival cresciuto negli anni, anche a livello internazionale, tanto da portare in passato nomi come Bruce Springsteen, Rolling Stones, David Gilmour, Roger Waters, Muse, Maneskin, solo per citarne alcuni, che muovono anche l'indotto turistico della città eterna, richiamando fan da tutta Italia e anche dall'estero. "Roma è tornata prima nella vendita dei biglietti nel 2022, con 500mila tagliandi staccati in più rispetto a Milano - sottolinea l'assessore comunali ai grandi eventi Alessandro Onorato -. Siamo in attesa dei dati del 2023, ma Roma è una piazza appetibile dal punto di vista dei grandi eventi". L'anno scorso Rock in Roma ha staccato 283mila biglietti e per quest'anno l'obiettivo è superarli e segnare un nuovo record, anche senza eventi in programma al Circo Massimo, che dopo il live dell'agosto scorso di Travis Scott era finito nel mirino.