Una standing ovation del pubblico ha accompagnato la premiazione del maestro Marco Bellocchio , che durante il 74esimo Festival di Cannes ha ricevuto la Palma d'oro d'onore alla carriera . Un'ovazione che lo ha costretto a trattenere le lacrime. "Non ho più nulla da aggiungere, da dire", ha commentato il regista, mentre Paolo Sorrentino gli consegnava il riconoscimento.

"Voglio condividere questo premio con i miei figli Pier Giorgio e Elena - ha proseguito il regista di "Marx può aspettare", presentato in anteprima al Festival e accolto da 10 minuti di applausi - con il produttore Simone che è quasi un figlio adottivo per me e il grande Michael Piccoli, che voglio assolutamente ricordare".