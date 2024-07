Per me la musica è una finestra su molti mondi passati, presenti e futuri. Il nome della band si distingue come gesto spensierato tra due città su entrambi i lati di una linea di confine internazionale e due lingue e culture diverse. Penso che ci sia positività in queste aree del mondo e tra persone e culture. Per me rappresenta l’ottimismo sul fatto che possiamo trovare un modo per colmare le differenze e incoraggiare la curiosità con la diversità. La musica è stata come una medicina per me personalmente e collettivamente con i musicisti e il pubblico. Mi dà la speranza di continuare su questa strada. La frontiera è sia nel regno fisico che dentro ognuno dei nostri cuori. Vedo più somiglianze tra tutti noi quando viaggio per il mondo e sono grato di aver intrapreso questo percorso musicale.