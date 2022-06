Bye Parula, in esclusiva il video dell'esordio "Still got the spirit"

Bye Parula è l'incontro tra un napoletano, un cileno e un catalano nel cuore di Montreal, in Canada.

La nuova band è la confluenza di varie sonorità, dalla musica da film dagli anni 60/70 all'indie moderno, passando per il pop progressive e raffinato. "Still Got The Spirit" è il titolo del loro primo singolo in uscita il 10 giugno, anticipazione di quello che sarà il loro esordio discografico che arriverà a gennaio 2023. Il brano è un allegro inno alla resilienza intriso di nostalgia, con un tocco psichedelico. Tgcom24 vi offre in anteprima il video.