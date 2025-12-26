Checco Zalone incassa 5,6 milioni di euro al debutto di "Buen Camino"

Il film distribuito da Medusa ha raggiunto una quota del 78,8% del mercato
© Ufficio stampa
Debutto al cinema da oltre 5,6 milioni di euro per Checco Zalone che, nel primo giorno di programmazione di "Buen camino" diretto da Gennaro Nunziante, ha portato nelle sale più di 680mila persone per un incasso complessivo di 5,614 milioni di euro. Lo rilevano i dati Cinetel. La pellicola distribuita da Medusa Film ha raggiunto la quota del 78,8% dell'incasso complessivo al box office
Staccato Avatar, secondo con 868mila euro di ricavi nel giorno di Natale (per 88mila biglietti). Il kolossal di James Cameron, nelle sale dal 17 dicembre, in totale ha incassato 10,5 milioni di euro.
Zalone realizza anche un suo record personale in fatto di "quote mercato", superando i precedenti record. Nel 2016 Quo Vado, uscito l'1 gennaio aveva conquistato il 65,6% del mercato complessivo e nel 2020 con Tolo Tolo, uscito sempre l'1 gennaio, il 75,7%.
In passato, il comico pugliese aveva portato al botteghino in totale oltre 220 milioni di euro con i suoi precedenti cinque film di cui quattro diretti da Nunziante. I numeri più alti li ha registrati Quo vado del 2016 che, con oltre 65 milioni 365mila euro nelle sale, si attesta come il più alto incasso di sempre al nostro botteghino per un film prodotto in Italia.