Bryan Guy Adams è nato a Kingston, in Ontario, il 5 novembre 1959, da genitori inglesi. Il padre, Conrad Adams, è un diplomatico e il suo lavoro porta la famiglia a trasferirsi più volte, tra Europa e Medio Oriente. Un'infanzia trascorsa tra Paesi diversi, scuole internazionali e continui cambiamenti, che ha contribuito a formare il carattere indipendente del futuro musicista. Adams si è avvicinato alla chitarra ancora giovanissimo e, poco più che adolescente, ha cominciato a frequentare l'ambiente delle band. A 15 anni è entrato nella sua prima formazione e, negli anni successivi, ha incontrato il batterista e autore Jim Vallance, destinato a diventare uno dei suoi collaboratori più importanti.