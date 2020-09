Brutta caduta in scooter per Rihanna

Brutta disavventura in scooter elettrico per Rihanna, che ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata in strada. Qualche giorno fa le foto di Tmz, in cui si vedono lividi e graffi sul volto, avevano preoccupato i fan ma ora il portavoce ha rassicurato tutti. "Ha avuto un incidente ma si è completamente ripresa. Fortunatamente non c'erano ferite gravi ed è subito tornata in forma", ha dichiarato a "People".

Il timore dei fan - Per fortuna non ci sono state conseguenze per la popstar, ma l'occhio nero e i graffi sono stati un pugno nello stomaco per i fan. La mente è infatti volata alla fotografia shock del 2009 e al suo volto, tumefatto dalle botte di Chris Brown. I soprusi subiti da Rihanna divennero di dominio pubblico proprio grazie a quella fotografia, che sancì la rottura tra i due. Negli ultimi anni Riri e Chris hanno riallacciato i rapporti, ma la ritrovata serenità ha diviso i fan che sono preoccupati per il fatto che lei possa ricascarci ancora.

"Io e Chris Brown siamo ancora innamorati"- La cantante è infatti ancora molto legata a lui e, ospite di Oprah Winfrey si è lasciata andare a una dichiarazione d'amore in piena regola: "Io e Chris abbiamo ricostruito la fiducia l’uno nell’altra, tutto qui: ci amiamo ancora e probabilmente ci ameremo per sempre. Non è una cosa che possiamo cambiare, né una cosa che si possa interrompere: siamo sempre stati innamorati”.

