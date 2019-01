6 gennaio 2019 10:09 Britney Spears annulla il tour: "Voglio stare vicina al mio papà, è molto malato" La cantante ha postato su Instagram un toccante messaggio ai suoi fan spiegando la sua decisione. "Spero che mi capirete"

"Non vedevo l'ora di cominciare il nuovo tour per incontrare i miei fan. Ma devo annullare tutto. Voglio stare vicino al mio papà, che sta tanto male". Con questo toccante messaggio diffuso via Instagram, Britney Spears fa sapere ai suoi fan che non ci saranno le previste tappe in giro per il mondo con il suo show "Domination".

La cantante posta una foto dei lei bambina con mamma e papà accanto alle sue parole rivolte ai fan per motivare la decisione: una grave malattia all'intestino per papà Spears.



"Non so proprio da dove cominciare - scrive -, perché è duro per me dirlo. Non ci saranno concerti per il mio nuovo tour 'Domination'. Avevo una gran voglia di incontrare tutti voi quest'anno e annullare tutto mi spezza il cuore".