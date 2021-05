Brad Pitt ha messo nel mirino la cantante Andra Day, conosciuta agli Oscar

Le stelle sembrano essere a favore di Brad Pitt nell'ultimo periodo. Dopo aver strappato all'ex moglie Angelina Jolie l'affidamento congiunto dei figli, infatti, il divo di Hollywood sembra avere un flirt in corso. La fortunata è la cantante 36enne Andra Day, conosciuta nel backstage degli Oscar 2021. Non è la prima volta che Pitt approfitta del dietro le quinte per flirtare, come sanno i fan che speravano in una riconciliazione con Jennifer Aniston...

Nel 2020, durante i Sag Awards, Brad era stato pizzicato a ridere chiacchierare affettuosamente con l'ex moglie Jennifer Aniston. I fan della coppia avevano iniziato a sperare in un ritorno di fiamma, ma l'incontro tra i due non si era trasformato in una vera frequentazione.

Circa un mese fa, dietro al palco degli Academy 2021 l'attore ha messo gli occhi sulla bella Andra Day. Una fonte ha infatti rivelato al tabloid inglese "Mirror" che Brad ha approcciato Andra agli Oscar dopo averla studiata a lungo: "Andra è stata nel suo radar per molto tempo. Hanno flirtato nel backstage e crediamo si siano scambiati i numeri. Potrebbe essere solo per lavoro, ma qualcuno degli amici di Brad ha parlato del fatto che potrebbero essere una bella coppia".

Nel 2015 la Day si è fatta notare grazie all'album R&B "Cheers To The Fall", ma negli ultimi anni si è avvicinata sempre di più al cinema. Ha infatti recitato in "Marcia per la libertà", "Cars 3" e "The United States vs. Billie Holiday". Chissà se la recente amicizia con Brad le aprirà le porte del cuore e... dei set.

