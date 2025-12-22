"Avatar: fuoco e cenere", il mondo di Pandora conquista ancora una volta il pubblico

Il terzo episodio della saga diretta da James Cameron subito in testa al box office, seguito dal film storico "Norimberga"
© Ufficio stampa
Debutta subito in testa e trionfalmente il nuovo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, "Avatar: Fuoco e cenere" con 5.916.823 euro in cinque giorni per un totale di 7.095.464 euro comprese le anteprime, un'uscita su 551 schermi per una media sala di 10.738 euro, mostrano i dati Cinetel. Al secondo posto c'è un altro brillante esordio, quello di "Norimberga", il film storico di James Venderbilt con Russell Crowe nei panni del generale e gerarca nazista Herman Goring, che ottiene in quattro giorni 1.259.477 euro (1.262.641 euro comprese le anteprime). Scende dalla vetta al terzo posto il sequel delle avventure per gli animali antropomorfi di casa Disney, "Zootropolis 2" di Byron Howard e Jared Bush, che con 911.086 euro in questo weekend, arriva a 13.948.246 euro in quattro settimane.
Due gradini in meno, dal secondo al quarto posto per la commedia di e con Pio e Amedeo "Oi Vita Mia", che guadagna nel fine settimana 595.305, per un incasso complessivo in quattro settimane di 7.970.356 euro. Debutta al quinto posto il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, "Father Mother Sister Brother" di Jim Jarmusch, la dramedy corale con Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, che fa registrare 298.641 euro in quattro giorni (315.493 euro comprese le anteprime). Al sesto posto un altro esordio, la family comedy "Un topolino sotto l'albero" di Henrik Martin Dahlsbakken, su una famiglia di roditori appassionata delle festività si troverà gli spazi della propria casa di campagna 'invasi' da una famiglia umana: in quattro giorni ha incassato 294.311 euro (330.841 comprese le anteprime).
Sale di un posto, dall'ottavo al settimo, "Vita privata" di Rebecca Zlotowski, commedia thriller ambientata a Parigi con Jodie Foster, che nel weekend ha incassato 168.874 euro per un totale di 400.056 euro in due settimane. Scende dal terzo all'ottavo posto l'horror "Five Nights at Freddy's 2" di Emma Tammi, dal franchise di videogame, con nel fine settimana 157.542 euro per un totale di 2.782.932 euro in tre settimane. In discesa dal quinto al nono posto "Aldo Giovanni e Giacomo - Attitudini: nessuna", il documentario di Sophie Chiarello sul trio comico, che ha guadagnato 154.156 euro arrivando a 2.001.797 euro in tre settimane. Chiude la top ten al decimo posto (la scorsa settimana era undicesimo) "Gioia mia", l'esordio alla regia di Margherita Spampinato, con una straordinaria Aurora Quattrocchi che ottiene 53.551 euro per un totale di 149.944 euro in due settimane.
Nel complesso il box office dal 18 al 21 dicembre beneficia dell'impatto positivo dei film delle Feste ed è di 10.511.244 euro, in crescita del 71% rispetto allo scorso weekend (6.140.435) ma registra un -5,04% rispetto al corrispondente fine settimana di un anno fa (11.070.177).