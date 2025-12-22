"Avatar: fuoco e cenere", il mondo di Pandora conquista ancora una volta il pubblico

Debutta subito in testa e trionfalmente il nuovo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, "Avatar: Fuoco e cenere" con 5.916.823 euro in cinque giorni per un totale di 7.095.464 euro comprese le anteprime, un'uscita su 551 schermi per una media sala di 10.738 euro, mostrano i dati Cinetel. Al secondo posto c'è un altro brillante esordio, quello di "Norimberga", il film storico di James Venderbilt con Russell Crowe nei panni del generale e gerarca nazista Herman Goring, che ottiene in quattro giorni 1.259.477 euro (1.262.641 euro comprese le anteprime). Scende dalla vetta al terzo posto il sequel delle avventure per gli animali antropomorfi di casa Disney, "Zootropolis 2" di Byron Howard e Jared Bush, che con 911.086 euro in questo weekend, arriva a 13.948.246 euro in quattro settimane.