Blanco, dopo Sanremo una canzone sui suoi "Sbagli"

La canzone

Con "Sbagli", Blanco fa proprio riferimento all’episodio avvenuto sul palco dell'Ariston, durante la funesta esibizione della sua "L'isola delle rose": a metà esibizione ha cominciato a distruggere gli arredi floreali sul palco prima prendendoli a calci e poi lanciandoli e sfasciandoli. "Non mi sentivo in cuffia - si è giustificato alla fine, mentre la sala ha iniziato a fischiarlo -. Ma mi sono divertito lo stesso". Nella canzone Blanco canta: "Se fosse mattina saresti solo, piangeresti di nuovo per i tuoi sbagli, sbagli, sbagli", facendo poi riferimento all’"odio della gente" alle "rose nel cielo" e al fatto che "hai 20 anni, ma loro no". Il brano cliccatissima in rete prosegue con "Mollami o no, oppure rovina la vita che ho", e "Ma mollami poi, voglio sentire più forte le colpe che ho, come se avessi più colpe di te".