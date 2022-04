Blanco apre il "Blu Celeste tour": sul palco in... reggiseno

Vincitore della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, certificato triplo disco di platino, e con il successo ottenuto per l’album d’esordio “Blu Celeste” certificato quattro volte disco di platino, Blanco ha ripreso a esibirsi dal vivo con due spettacoli sold out presso il Gran Teatro Geox, proponendo tutti i suoi successi, da "Notti in bianco" a "Mi fai impazzire".

Il "Blu Celeste Tour", che si avvale della collaborazione di Fabio Novembre che firma il progetto del palco, ha già totalizzato oltre 300mila venduti, e a distanza di pochissime ore dalla messa in vendita aveva polverizzato tutti i biglietti delle nuove date estive, che erano state aggiunte a quelle nei club, anch’esse già tutte sold out dal giorno di annuncio. Il 14 maggio Blanco rappresenterà l’Italia all’Eurovision di Torino, in coppia con Mahmood.

Blanco, un giovane cantautore da record Instagram 1 di 15 Instagram 2 di 15 Instagram 3 di 15 Instagram 4 di 15 Bogdan Chilldays Plakov 5 di 15 IPA 6 di 15 Instagram 7 di 15 IPA 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Mahmood e Blanco IPA 10 di 15 Instagram 11 di 15 IPA 12 di 15 ufficio-stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: