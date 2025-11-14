Benji festeggia l'anniversario e mostra le foto delle nozze "segrete"

Il cantante e la moglie Greta Cuoghi hanno condiviso sui social gli scatti della cerimonia
Benjamin Mascolo ha voluto celebrare il secondo anniversario di nozze con la moglie Greta insieme ai follower, condividendo alcune immagini del matrimonio. La coppia si è sposata con rito civile a Modena il 13 novembre 2023, mantenendo però l’evento privato. Dopo due anni d’amore e a poche settimane dalla nascita della loro bimba Athena, poche settimane dalla nascita della loro bambina, Athena, hanno deciso di ricordare con i fan quel giorno speciale. Benji aveva anche raccontato che, prima della nascita della primogenita, lui e Greta avevano purtroppo perso due bambini.
"Due anni fa ci siamo sposati in segreto. Volevamo che il giorno più bello della nostra vita restasse al sicuro. Lontano dagli occhi di un mondo che, troppo spesso, ha smesso di credere nel per sempre", ha spiegato Benji. "Cosa dovevamo dimostrare? Niente, amore mio. L’abbiamo fatto per noi. Perché la nostra storia meritava un vero giorno uno. Quel lunedì mattina, 13 novembre 2023, eravamo solo noi. La famiglia più stretta, Simba, i testimoni.
Benji non aveva invitato nemmeno gli amici d'infanzia: "Dieci minuti prima di entrare in Comune, con le mani che tremavano, ho preso un caffè al bar in centro. Il mio amico Giacomo, che passava per caso proprio in quel momento, mi ha visto fresco di sartoria e si è insospettito. Gli ho detto: 'Vieni con me'. In rappresentanza di tutti gli amici della nostra vecchia compagnia, quei 'bravi ragazzi' che, quando scopriranno del matrimonio, rideranno e mi insulteranno come solo chi ti vuole bene sa fare".
"Poi ho visto Greta. Con quel vestito bianco. Semplice, elegante, bellissimo. E in un istante ho capito che non avrei potuto scegliere niente di diverso. Lei era il mio sì, prima ancora di pronunciarlo. E chissà, magari un giorno rinnoveremo le promesse in chiesa e allora faremo una festa enorme, un casino pazzesco. Ma intanto va bene così. Perché quel giorno, così com’era, era perfetto. Buon anniversario".