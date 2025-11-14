Benji festeggia l'anniversario e mostra le foto delle nozze "segrete"

"Poi ho visto Greta. Con quel vestito bianco. Semplice, elegante, bellissimo. E in un istante ho capito che non avrei potuto scegliere niente di diverso. Lei era il mio sì, prima ancora di pronunciarlo. E chissà, magari un giorno rinnoveremo le promesse in chiesa e allora faremo una festa enorme, un casino pazzesco. Ma intanto va bene così. Perché quel giorno, così com’era, era perfetto. Buon anniversario".