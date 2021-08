"Sono felice all’idea di potermi innamorare di te un milione di volte, dentro e fuori il grande schermo", scrive Bella Thorne su Instagram accanto ai primi due scatti del nuovo film, che la vede protagonista insieme al fidanzato e futuro marito Benjamin Mascolo. Innamorati nella vita e sul set insomma. La teen comedy si intitola " Time is up", uscirà il 9 settembre in America e nelle sale italiane il 25-26-27 Ottobre, come si legge nella locandina condivisa dal cantante, ex del duo Benji e Fede, sul suo profilo social.



"Non ho mai girato un film prima con qualcuno con cui sono coinvolto sentimentalmente", ha aggiunto l'ex stellina Disney accanto alle immagini del film che la ritraggono insieme a Benji: "Se ami i film romantici "Time Is Up" è quello che fa per te! Volevamo fare un'anteprima molto speciale per i nostri fan.. ci vediamo in sale selezionate il 9 settembre", conclude la cantante, attrice e regista.

Il film è diretto da Elisa Amoruso, autrice anche di "Chiara Ferragni Unposted" e vede i due attori nei panni di due giovani molto diversi l'una dall'altro. Bella è Vivian, molto scrupolosa e studentessa di talento, con l'obiettivo di entrare in una prestigiosa università americana. Benji è invece Roy, giovane tormentato e pieno di problemi a causa di un trama vissuto da piccolo, che continua a tormentarlo. I due si incontrano e si innamorano intrecciando le loro vite così agli antipodi.

Pochi mesi fa Bella e Benji hanno annunciato sui social il loro fidanzamento ufficiale e presto per loro sarànno fiori d'arancio.